Вячеслав Караваев: После перехода ушло время на адаптацию, но сейчас все хорошо Защитник выступает за «Зенит» со 2 сентября.

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев перед матчем 13-го тура премьер-лиги с «Ростовом» рассказал о своей адаптации в новом клубе.

– Естественно, все чемпионаты отличаются, – приводит слова 24-летнего игрока официальный сайт клуба. – Поначалу сложно переходить в новый клуб, уходит какое-то время на адаптацию, но сейчас все хорошо.

– Известно, что вы можете играть справа и слева в разных схемах. А где еще?

– На любой позиции смогу, если скажет тренер. Где нужно, там и сыграю.

Напомним, Караваев перешел в «Зенит» 2 сентября из «Витесса», после чего сыграл в шести матчах за команду и отметился двумя результативными передачами.

Матч «Зенит» – «Ростов» пройдет 19 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало игры – 19:00 (мск).