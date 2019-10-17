Александр Васютин: Хочу получать игровое время в «Зените», но всему свой срок Воспитанник «Зенита» вернулся в клуб из Норвегии.

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Голкипер «Зенита» Александр Васютин рассказал о своих целях после возвращения в родной клуб.

– Как любой уважающий себя футболист хочу получать игровое время, приносить пользу команде, – сказал 24-летний голкипер в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ». – Но всему свой срок.

– То есть вы готовы ждать шанса.

– Не то что ждать – это можно делать дома на диване. Хочу доказать, что достоин играть.

Напомним, в августе Васютин перешел в «Зенит» из норвежского «Сарпсборга». После этого он провел в запасе десять матчей в премьер-лиге и один – в Кубке России.

Васютин является воспитанником «Зенита», но не сыграл в основном составе ни в одном матче.