Доменико Тедеско: Не исключаю, что Жиго и Айртон сыграют с «Рубином»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о том, кто из бывших травмированных игроков может появиться на поле в матче 13-го тура с «Рубином».
«Возможно, (Самуэль) Жиго и Айртон смогут тренироваться в четверг, – приводит Sport24.ru слова немца. – Так что, пока я бы не исключал возможности появления этих парней в игре с «Рубином».
Напомним, Жиго не играет с 25 сентября после матча 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом» (2:1), а Айртон получил травму 29 сентября в матче с «Оренбургом» (1:2).
Тедеско стал главным тренером «Спартака» в понедельник. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
После 12 туров «Спартак» набрал 14 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Дебют Тедеско на посту главного тренера состоится 19 октября в матче с «Рубином» на «Открытие Арене».
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