Георгий Черданцев: У Дзюбы большой контракт, чтобы его потянул европейский клуб

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об интересе «Интера» к форварду «Зенита» и сборной России Артему Дзюбе.
«Контракт Дзюбы достаточно большой, чтобы европейский клуб его потянул, – приводит слова Черданцева официальный сайт телеканала «360°». – И не забывайте, о разнице в налогах в России и за рубежом. Я имею в виду тот налог, который платит гражданин. Конечно, в России он меньше, чем в Европе».
Напомним, в четверг издание Il Giornale сообщило о том, что 31-летний российский форвард входит в шорт-лист «Интера», у которого на три месяца выбыл полузащитник Алексис Санчес.
Отметим, что в нынешнем сезоне Дзюба забил шесть голов и сделал восемь результативных передач в 15 матчах премьер-лиги, Лиги чемпионов и Суперкубка России.
Также капитан сборной России лидирует по системе «гол+пас» (9+5) в отборочном турнире Евро-2020.
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