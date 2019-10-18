Агент обвинил Фергюсона в организации договорного матча между «МЮ» и «Ювентусом» Фергюсон получил за это взятку в виде часов Rolex стоимостью 30 тысяч фунтов.

Футбольный агент Джузеппе Пальяра, который обвиняется в коррупции, во время судебного заседания заявил, что вместе с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном организовал договорной матч в Лиге чемпионов с «Ювентусом», сообщает The Mirror.

Для этого 64-летний итальянец, который представлял сторону «Ювентуса», дал взятку Фергюсону в виде часов Rolex стоимостью 30 тысяч фунтов. Кроме того Пальяра во время интервью с журналисткой под прикрытием заявил, что Фергюсон работал с агентами, чтобы зарабатывать на трансферах.

Отметим, что в настоящее время в Лондоне проходят слушания по делу о коррупции и даче взятки, фигурантами которого являются Пальяра, еще один агент Дэкс Прайс и бывший ассистент главного тренера «Барнсли» Скот Томми Райт.

Также по ходу заседания прозвучали обвинения в адрес бывшего главного тренера сборной Англии Стива Макларена, бывшего главного тренера «Портсмута» и «Тоттенхэма» Харри Реднаппа и главного тренер «Кардиффа» Нила Уорнока.