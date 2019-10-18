Матч «Барселона» – «Реал» официально перенесен Клубы должны согласовать новую дату проведения матча до 21 октября.

Королевская федерация футбола Испании подтвердила перенос матча десятого тура примеры «Барселона» – «Реал», сообщает официальный сайт организации.

Это решение принято в связи с беспорядками в Барселоне и Жироне, которые вспыхнули после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 политикам, причастным к проведению в 2017 году референдума о независимости Каталонии.

Теперь до 10 часов утра понедельника «Барселона» и «Реал» должны согласовать новую дату проведения матча. Если клубам не удастся договориться, дату матча выберет комитет по проведению соревнований.

Ранее федерация предлагала «Барселоне» и «Реалу» сыграть 18 декабря, а лига – 7 декабря.