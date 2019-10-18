Ротенберг может стать спортивным директором «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг может занять пост спортивного директора клуба, который остается вакантным после отставки в декабре прошлого года немца Эрика Штоффельсхауса, сообщает Федеральное агентство новостей.
33-летний Ротенберг продолжает восстановление после травмы крестообразных связок, которую он получил 5 декабря прошлого года в матче с «Рубином» (1:0). При этом не исключено, что игрок обороны завершит карьеру и войдет в руководство клуба. Инициативу назначения Ротенберга спортивным директором поддерживает главный тренер команды Юрий Семин.
Напомним, Штоффельсхаус покинул «Локомотив» вместе с бывшим генеральным директором клуба Ильей Геркусом.
Ранее Ротенберг выступал за «Шинник», «Химки», «Спартак» (Владикавказ), «Динамо», «Олимпиакос» (Никосия) и «Ростов».
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