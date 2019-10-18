Тренер сборной Болгарии подал в отставку после матча с Англией Главный тренер сборной Болгарии Красимир Балаков подал в отставку со своего поста после матча группового этапа квалификации на Евро-2020 с Англией (0:6).

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– Я ни за что бы не стал бежать от ответственности. Я подал в отставку и наш футбольный союз принял ее. Я не жалею, что согласился возглавить сборную, – цитирует Балакова Sport24.ru со ссылкой на журналиста Методи Шуманова.

Напомним, что во вторник матч квалификационного раунда Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии (0:6), который прошел в Софии, пришлось дважды прерывать из-за расистских выкриков болгарских болельщиков в адрес своих соперников.