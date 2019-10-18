Матип подписал новый контракт с «Ливерпулем»

Как сообщает пресс-служба «Ливерпуля», в пятницу днем центральный защитник поставил свою подпись под новым контрактом с английской командой.
«Это прекрасное чувство - быть частью клуба. Это действительно просто отличные ощущения. Для меня большая честь быть частью «Ливерпуля». Мне нравится, что люди считают, что я хорошо поработал, и хотят удержать меня в команде», - прокомментировал Матип подписание контракта.
Напомним, что Матип выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. За это время он провел за «мерсисайдцев» 107 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 5 пять забитых мячей и одну результативную передачу.
«Я не готов играть на 100 процентов». Медведев не выступит на «Кубке Кремля» Четвертая ракетка мира Даниил Медведев отказался от участия в московском турнире. Причина – усталость после победы на «Мастерсе» в Шанхае. 15.10.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев У Ковальчука сломались три клюшки за период. Итог: ноль голов с «Каролиной» «Советский спорт» рассказывает о самых интересных моментах дня. 16.10.2019 09:30 Хоккей Костяев Иван Петар Занев: Сборная Болгарии ненавидит расистов Во время матча Болгария – Англия (0:6) болельщики хозяев скандировали расистские лозунги, ухали в адрес темнокожих игроков команды гостей и даже вывесили издевательский баннер против УЕФА. Бывший защитник «Амкара» и «Енисея», а ныне – софийского ЦСКА, который сыграл за болгар в этом матче, рассказал о случившемся. 16.10.2019 22:00 Футбол Августин Александр Хартли опять сильнее тренеров сборной России. «Авангард» выиграл у СКА «Амур» победил «Локомотив» (2:1) и опустил «Магнитку» на последнее место на Востоке. «Авангард» в третий раз подряд разобрался со СКА (3:2), а «Витязь» стал жертвой клюшки уфимца Никиты Сошникова (1:2). 15.10.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав Туктамышева и Щербакова будут кататься ночью в казино. Анонс турниров уик-энда Сегодня в 11 часов вечера по московскому времени стартует серия Гран-при. Место для первого этапа выбрано оригинальней некуда – это Лас-Вегас! 18.10.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Почему матчи сборных осенью надо отменять Все мы радуемся досрочному выходу сборной России на Евро-2020. Наверняка схожие эмоции испытывают сейчас болельщики Украины, Испании, Италии, Польши, Бельгии… Зато клубам впору кричать караул. 17.10.2019 08:00 Футбол Зибрак Артем «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий