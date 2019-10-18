Матип подписал новый контракт с «Ливерпулем» Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип подписал новое соглашение с «мерсисайдцами».

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Как сообщает пресс-служба «Ливерпуля», в пятницу днем ​​центральный защитник поставил свою подпись под новым контрактом с английской командой.

«Это прекрасное чувство - быть частью клуба. Это действительно просто отличные ощущения. Для меня большая честь быть частью «Ливерпуля». Мне нравится, что люди считают, что я хорошо поработал, и хотят удержать меня в команде», - прокомментировал Матип подписание контракта.

Напомним, что Матип выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. За это время он провел за «мерсисайдцев» 107 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 5 пять забитых мячей и одну результативную передачу.