Дзюба и Слуцкий пошутили друг над другом в инстаграме

Форвард «Зенита» Артем Дзюба и главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий обменялись шутками в инстаграме.
31-летний нападающий выложил фотографию со своей картонной копией, которую ему подарили болельщики.
«Спасибо огромное за этот неожиданно приятный подарок», – написал Дзюба. А в комментариях к фото отметился главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий, после чего у них с Дзюбой завязалась переписка.
– Тот случай, когда копия намного лучше оригинала, – написал Слуцкий.
– Ой, кто это у нас там? На вашу бы не хватило картона.
– Артем, слишком прогнозируемо.
– Уйдут годы.
– Для правды времени не жалко.
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