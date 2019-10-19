Дзюба и Слуцкий пошутили друг над другом в инстаграме Главный тренер «Витесса» пришел в комментарии в аккаунте форварда «Зенита».

Форвард «Зенита» Артем Дзюба и главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий обменялись шутками в инстаграме.

31-летний нападающий выложил фотографию со своей картонной копией, которую ему подарили болельщики.

«Спасибо огромное за этот неожиданно приятный подарок», – написал Дзюба. А в комментариях к фото отметился главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий, после чего у них с Дзюбой завязалась переписка.

– Тот случай, когда копия намного лучше оригинала, – написал Слуцкий.

– Ой, кто это у нас там? На вашу бы не хватило картона.

– Артем, слишком прогнозируемо.

– Уйдут годы.

– Для правды времени не жалко.