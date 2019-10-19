«СКА-Хабаровск» в меньшинстве сыграл вничью с «Томью» Обе команды продлили свои ничейные серии до трех матчей.

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«СКА-Хабаровск» и «Томь» сыграли вничью (1:1) в матче 18-го тура ФНЛ на стадионе имени Ленина в Хабаровске.

На пятой минуте форвард Илья Кузьмичев вывел хозяев вперед, а на 28-й минуте полузащитник Максим Казанков забил ответный гол. С 54-й минуты «СКА-Хабаровск» доигрывал матч вдесятером после удаления за вторую желтую карточку защитника Евгения Шлякова.

Отметим, что обе команды продлили свои ничейные серии до трех матчей. Теперь у «СКА-Хабаровска» 27 очков и шестое место, у «Томи» 26 очков и девятое место.

В последнем туре первого круга 23 октября «Томь» примет «Мордовию» в Томске, а «СКА-Хабровск» сыграет с «Нефтехимиком» в Казани.

ФНЛ

18-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Томь» (Томск) – 1:1 (1:1)

Голы: Кузьмичев, 5 – Казанков, 28.

Удаление: Шляков, 53 (вторая желтая карточка).