Александр Григорян: Настало время, когда должен прийти более удачливый тренер

- В целом, за мое пребывание накопилось несколько матчей, где нам не повезло. В мужском футболе я не таких больших результатов добился, но в «Луче» и «Нижнем Новгороде» не проигрывал по 10-12 туров. Могу отличить везение и невезение. Если тренер начинает сомневаться, то он должен уйти в отставку. В женском футболе были моменты, когда я не поигрывал 3 года. Настало время, когда должен прийти более удачливый тренер. Должен прийти человек, за которым удача ходит по пятам, - заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».
Напомним, 53-летний специалист возглавляет «Тамбов» с апреля 2019 года, под его руководством команда в прошлом сезоне стала победителем первенства ФНЛ, завоевав право выступать в премьер-лиге.
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