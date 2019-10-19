Юрий Дюпин: Сложно судить о команде Тедеско только по одному матчу

- Сегодня почти всю игру играли первым номером, только в конце подсели. «Спартак» ничем не удивил. Сложно судить о команде Тедеско только по одному матчу. Не много уделяли времени красно-белым, больше отталкивались от своей игры, - приводит слова Дюпина Sport24.ru.
Добавим, что после этой игры «Рубин» набрал 15 очков и расположился на восьмом месте. В следующем туре чемпионата казанская команда на своем поле примет «Урал».
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