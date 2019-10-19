«Чертаново» в гостях обыграл «Торпедо» Футболисты «Чертаново» переиграли «Торпедо» в выездном матче 18-го тура первенства ФНЛ со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на 85-й минуте забил Владислав Сарвели.

После этой игры «Торпедо», имея в активе 43 очка, продолжает лидировать в турнирной таблице первенства, «Чертаново» набрал 32 очка и поднялся на четвертую строчку.