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19 октября 2019 23:45Футбол

Клуб Слуцкого забил четыре мяча «ВВВ-Венло»

Футболисты «ВВВ-Венло» в 10-м туре чемпионата Голландии на своем поле проиграли «Витессу» со счетом 0:4.

В составе команды российского тренера Леонида Слуцкого голы на свой счет записали Рихедли Базур, Нуа Дико и Брайан Линссен, оформивший дубль.

Таким образом «Витесс» набрал 23 очка и сохранил третье место в чемпионате Голландии. Столько же очков у ПСВ, который опережает «Витесс» по дополнительным показателям. Лидер турнира «Аякс» опережает эти команды на три очка.

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