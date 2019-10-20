Доменико Тедеско: Для меня лимит - это что-то новое, ты не до конца свободен в своем выборе Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско считает, что действующий в чемпионате России лимит на легионеров ограничивает тренера при выборе состава.

- У нас есть российские футболисты на каждую позицию, это не проблема. В конце концов, определяющим фактором является качество игрока. А оно есть как у местных ребят, так и у иностранцев.

Да, конечно, для меня лимит - это что-то новое, ты не до конца свободен в своем выборе. Потому что если начать игру с пятью российскими футболистами и предстоит вынужденная замена, то выпускать на поле можно будет только россиянина, - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, что в первом официальном матче под руководством Тедеско «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Рубином» (0:0) в рамках 13-го тура российской премьер-лиги.