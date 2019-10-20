Александр Точилин: Джанаева в раздевалке встретили аплодисментами На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Сочи» (1:1) главный тренер гостей Александр Точилин признал, что ничья для его команды равносильна победе.

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- Игра получилась валидольная, думаю, никого равнодушным не оставила. При тех обстоятельствах, которые складывались в игре, эта ничья для нас равносильна победе. Я благодарен ребятам за дух, единство и самоотдачу, которую они сегодня проявили.

- Как Джанаева встретили в раздевалке?

- Аплодисментами. Сослан их заслужил, не зря его признали лучшим игроком матча. Мы довольны, что в наших рядах есть такой вратарь.

- Была установка в начале игры оказывать давление на центральных защитников «Арсенала»?

- Мы разбирали соперника, понимали, что при давлении в определенных зонах они могут ошибаться. Поэтому получилось забить быстрый гол. К сожалению, не удалось развить успех, хотя для этого были предпосылки. Не совсем получился выход в атаку, прижались, начали терять мяч и отдали инициативу в первом тайме. Во втором тайме до удаления играли в равный футбол с равными шансами на успех.