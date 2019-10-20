«Челси» интересуется Малиновским - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 октября 2019 21:17ФутболКоноплев Александр

«Челси» интересуется Малиновским

Хавбек может стать третьим украинцем в АПЛ.

«Челси» намерен усилиться украинским полузащитником «Аталанты» Русланом Малиновским, сообщает Daily Express.

В трансфере заинтересован лично главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард, который намерен серьезно омолодить состав.

В нынешнем сезоне на счету Малиновского девять матчей за «Аталанту» во всех турнирах без результативных действий.

Абдулманап Нурмагомедов: Соперник Хабиба? Если Нью-Йорк – Фергюсон, если Москва – Конор Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал про победу своего сына над Дастином Порье и назвал кандидатов на следующий бой. 17.10.2019 21:30 ММА Ключникова Анастасия, Ващенко Сергей
Еще по теме:
Юсуф Раисов проведет бой против бразильца Хакрана Диаса Гонзага нокаутировал Силву на турнире BKFC 8 Морозов победил Реттингхауса и защитил титул чемпиона M1 Challenge
Забили Гвоздика. Бетербиев деклассировал украинского боксера Россиянин Артур Бетербиев стал обладателем двух поясов чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,3 кг) по версиям WBC и IBF после победы над украинцем Александром Гвоздиком. 19.10.2019 09:42 Бокс Усачев Владислав
Немков задушил бразильца, Сидельников побил Барроса. Ученики Емельяненко вновь побеждают в Bellator 12 октября в Милане (Италия) прошел турнир по смешанными единоборствам Bellator 230, в рамках которого выступили ученики Федора Емельяненко: Кирилл Сидельников и Вадим Немков. 13.10.2019 10:30 ММА Ващенко Сергей
Кучеров собрался восемь лет на печи лежать? «Тампа» в Бостоне по буллитам одолела финалистов Кубка Стэнли-2019 (4:3). Очередной великолепный матч выдал вратарь Андрей Василевский, а вот самый ценный игрок НХЛ прошлого сезона Никита Кучеров снова сильно расстроил. 18.10.2019 15:00 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Цукер извинился перед тренером «Колорадо» обыграл «Тампу», Василевский пропустил шесть шайб Гол Наместникова в меньшинстве не спас «Оттаву» от поражения в матче с «Аризоной»
Еджейчик побила Уотерсон, Свонсон победил Грейси. Лучшие моменты турнира UFC в Тампе (видео) 13 октября в Тампе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 161. 13.10.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Бобровский угодил в запас, Ковальчук ответил на слова тренера голом (видео) День в НХЛ получился жарким. 20.10.2019 10:48 Хоккей Костяев Иван
Самсонов съел Холтби? «Вашингтон» победил «Торонто» благодаря 29 сейвам российского голкипера Похоже, «Вашингтон» приступил к расчистке клубной платежной ведомости. 17.10.2019 09:00 Хоккей Славин Виталий
Орзубек Назаров: Бетербиев «сломал» Гвоздика, Александр сдался Бывший чемпион мира по версии WBA в легком весе Орзубек Назаров подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика. 19.10.2019 16:35 Бокс Усачев Владислав
На то и Карасев на поле, чтобы донскую щуку сожрать… «Зенит» разгромил «Ростов» Артем Дзюба в одну калитку выиграл дуэль у Валерия Карпина оформив хет-трик и отдав две голевые передачи. Правда, два из трех мячей были забиты, мягко говоря, с неочевидных пенальти. 19.10.2019 21:23 Футбол Мощенко Захар
Новости
21:57 Биатлон Дмитрий Васильев: Аввакумова и ее тренер – люди странные
21:38 Футбол «Манчестер Юнайтед» могут продать саудовской королевской семье
21:17 Футбол «Челси» интересуется Малиновским
20:59 Футбол «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в первом матче при Новикове
20:23 Футбол «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед», потеряв первые очки в сезоне
19:58 Футбол «Монако» без Головина одержал третью победу в сезоне
19:50 Хоккей «Нефтехимик» победил в Риге
19:45 Футбол «Динамо» – «Краснодар». Мартынович сравнял счет (видео)
19:43 Теннис Маррэй обыграл Вавринку в финале турнира в Антверпене
19:23 Хоккей «Спартак» в Петербурге обыграл СКА
19:12 Футбол Александр Точилин: Джанаева в раздевалке встретили аплодисментами
19:11 Футбол «Динамо» – «Краснодар». Морозов открыл счет (видео)
19:05 ММА Юсуф Раисов проведет бой против бразильца Хакрана Диаса
19:04 Футбол Игорь Черевченко: Так подходить к исполнению пенальти нельзя
19:00 Футбол «Динамо» - «Краснодар» - 1:1. Как это было
18:57 Футбол «Эспаньол» уступил «Вильярреалу»
18:50 Футбол «Арсенал» во второй раз не забил два пенальти за матч
18:37 Теннис Рублев – победитель «Кубка Кремля»
18:27 Футбол «Арсенал» сыграл вничью с «Сочи» в матче с тремя пенальти
18:07 Футбол «Динамо» – «Краснодар». Стартовые составы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика