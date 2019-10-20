«Челси» интересуется Малиновским Хавбек может стать третьим украинцем в АПЛ.

Загрузка...

«Челси» намерен усилиться украинским полузащитником «Аталанты» Русланом Малиновским, сообщает Daily Express.

В трансфере заинтересован лично главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард, который намерен серьезно омолодить состав.

В нынешнем сезоне на счету Малиновского девять матчей за «Аталанту» во всех турнирах без результативных действий.