Слуцкий зарабатывает в «Витессе» в пять раз меньше, чем в ЦСКА Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о разнице в зарплатах в чемпионатах Голландии и России.

Загрузка... До «Витесса» Слуцкий тренировал «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА и «Халл Сити». – Моя зарплата в «Витессе» в пять раз меньше, чем в ЦСКА. Примерно такая же зарплата, как здесь, была у меня в «Халл Сити», – сказал Слуцкий в эфире «Матч ТВ».