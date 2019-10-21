Леонид Слуцкий – об уходе из ЦСКА: Понимал, если не уеду тогда, то не уеду никогда После ухода из ЦСКА Слуцкий работал в «Халл Сити», а сейчас тренирует «Витесс».

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о своем решении в декабре 2016 года покинуть ЦСКА.

«Это жизнь, – сказал Слуцкий в программе «Тает лед» на телеканале «Матч ТВ». – Всех денег не заработаешь, они давно не являются мотивацией. Я понимал, если не уеду тогда, то не уеду никогда.

Я безумно счастлив, что принял такое решение. Это был душевный порыв. Считаю, что тренерство – это больше творчество, нежели механическая работа. А творческим людям иногда нужно, чтобы их что-то вдохновляло».

Напомним, Слуцкий работал в ЦСКА с 2009 по 2016 годы. За семь лет его работы в клубе команда три раза становилась чемпионом и по два раба побеждала в Кубке России и Суперкубке страны.

В 2017 году Слуцкий работал в «Халл Сити», а с 2018 года тренирует «Витесс».