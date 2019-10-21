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21 октября 2019 12:59ФутболЛипкин Антон

«Дженоа» провел переговоры с Каррерой

Бывший главный тренер «Спартака» может сменить Андреаццоли.

Президент «Дженоа» Энрико Прециози встретился с бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой и обсудил возможность его работы в клубе, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

Ранее стало известно о том, что 55-летний специалист является главным кандидатом на то, чтобы сменить Аурелио Андреаццоли на посту главного тренера «Дженоа».

По информации источника, если Каррера смог убедить Прециози, то его назначение следует ждать уже в ближайшее время. При этом в «Дженоа» также рассматривают вариант приглашения Франческо Гвидолина, который уже работал в клубе в 2005 году.

В воскресенье «Дженоа» проиграл «Парме» (1:5) в восьмом туре серии A и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Напомним, Каррера входил в тренерский штаб Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии, а с августа 2016 года возглавлял «Спартак». Под руководством итальянца красно-белые стали чемпионами России и обладателями Суперкубка страны (2017). Он был отправлен в отставку 22 октября, на следующий день после поражения от «Арсенала» (2:3).

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