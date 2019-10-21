Иван Обляков: Когда играл в «Уфе», не помню, чтобы на поле было так много крошки - Советский спорт
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21 октября 2019 13:21ФутболЛипкин Антон

Иван Обляков: Когда играл в «Уфе», не помню, чтобы на поле было так много крошки

ЦСКА не удержал победу в матче 13-го тура премьер-лиги с «Уфой».

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после матча 13-го тура премьер-лиги с «Уфой» (1:1) высказался о состоянии газона на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

«Я здесь давно не играл, в последний раз – год назад, – приводит слова 21-летнего игрока официальный сайт клуба. – Я думаю, насыпали слишком много крошки, поэтому поле, может быть, не совсем качественное.

Когда я играл в «Уфе», не припомню, чтобы так много крошки было. Равные условия, но соперник тренируется здесь каждый день, возможно, в этом для них был плюс».

Напомним, в первом тайме у ЦСКА забил полузащитник Ильзат Ахметов, а за семь минут до конца игры форвард Вячеслав Кротов сравнял счет.

Обляков выступал за «Уфу» с 2016 по 2018 годы.

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