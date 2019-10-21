По два игрока «Балтики» и «Краснодара-2» вошли в символическую сборную 18-го тура ФНЛ - Советский спорт
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21 октября 2019 14:16ФутболЛипкин Антон

По два игрока «Балтики» и «Краснодара-2» вошли в символическую сборную 18-го тура ФНЛ

ФНЛ представила символическую сборную 18-го тура.

ФНЛ опубликовала символическую сборную 18-го тура первенства.

В команде представлены девять команд, по два представителя – у «Балтики» и «Краснодара-2».

Символическая сборная 18-го тура ФНЛ
вратарь: Максим Бориско («Балтика»);
защитники: Аслан Дудиев («Балтика»), Радик Хайруллов («Армавир», 2 раз в символической сборной), Кирилл Суслов («СКА-Хабаровск»), Лео Гогличидзе («Чайка»);
полузащитники: Никита Шершнев («Краснодар-2»), Данил Пруцев («Чертаново», 2), Максим Палиенко («Нижний Новгород», 2), Максим Казанков («Томь», 2);
форварды: Герман Онугха («Краснодар-2», 2), Сергей Самодин («Шинник»).
Главный тренер: Игорь Осинькин («Чертаново», 3).

Матчи 19-го тура пройдут 23 октября.

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