По два игрока «Балтики» и «Краснодара-2» вошли в символическую сборную 18-го тура ФНЛ

ФНЛ опубликовала символическую сборную 18-го тура первенства.
В команде представлены девять команд, по два представителя – у «Балтики» и «Краснодара-2».
Символическая сборная 18-го тура ФНЛ
вратарь: Максим Бориско («Балтика»);
защитники: Аслан Дудиев («Балтика»), Радик Хайруллов («Армавир», 2 раз в символической сборной), Кирилл Суслов («СКА-Хабаровск»), Лео Гогличидзе («Чайка»);
полузащитники: Никита Шершнев («Краснодар-2»), Данил Пруцев («Чертаново», 2), Максим Палиенко («Нижний Новгород», 2), Максим Казанков («Томь», 2);
форварды: Герман Онугха («Краснодар-2», 2), Сергей Самодин («Шинник»).
Главный тренер: Игорь Осинькин («Чертаново», 3).
Матчи 19-го тура пройдут 23 октября.
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Бобровский угодил в запас, Ковальчук ответил на слова тренера голом (видео) День в НХЛ получился жарким. 20.10.2019 10:30 Хоккей Костяев Иван «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий По Лас-Вегасу – из всех орудий. Щербакова нокаутировала соперниц в США (видео) На этапе Гран-при Анна Щербакова прыгнула два четверных лутца в произвольной программе и взлетела с четвертого места на первое! У Елизаветы Туктамышевой – бронза. 20.10.2019 11:30 Фигурное катание Тигай Лев Павлюченко и Ходыкин: так их засудили или нет? Обзор событий уик-энда Разбираемся: что было интересного на стартовом этапе Гран-при в Лас-Вегасе кроме блестящей победы Анны Щербаковой. 21.10.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев «Динамо» установило мемориальную доску Яшина Перед матчем бело-голубых с «Краснодаром» рядом с динамовской ареной прошли торжественные мероприятия в честь 90-летия легендарного вратаря Льва Яшина. 20.10.2019 19:00 Футбол Григорьевская Юлия Сергей Матвеев: Быстрый гол помог сопернику реализовать свой план на игру Наставник «Краснодара» Сергей Матвеев, резюмируя выездную ничью с«Динамо» , отметил, что выбранная соперником схема с тремя центральными защитниками не стала неожиданностью для его команды. 20.10.2019 22:45 Футбол Мощенко Захар Исмаил Силлах: Жалко Гвоздика, Бетербиев – молодец Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO (79.3 кг) Исмаил Силлах подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика. 19.10.2019 17:56 Бокс Усачев Владислав Аткинсон заVARил кашу. «МЮ» прервал победную серию «Ливерпуля» (видео) «Манчестер Юнайтед» связал «Ливерпуль» по рукам и ногам и довел домашнюю серию без поражений против «красных» до семи матчей. Только вот свой мяч хозяева забили с нарушением правил. 20.10.2019 20:30 Футбол Зибрак Артем