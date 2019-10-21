По два игрока «Балтики» и «Краснодара-2» вошли в символическую сборную 18-го тура ФНЛ ФНЛ представила символическую сборную 18-го тура.

Новости СМИ2 ФНЛ опубликовала символическую сборную 18-го тура первенства. В команде представлены девять команд, по два представителя – у «Балтики» и «Краснодара-2». Символическая сборная 18-го тура ФНЛ

вратарь: Максим Бориско («Балтика»);

защитники: Аслан Дудиев («Балтика»), Радик Хайруллов («Армавир», 2 раз в символической сборной), Кирилл Суслов («СКА-Хабаровск»), Лео Гогличидзе («Чайка»);

полузащитники: Никита Шершнев («Краснодар-2»), Данил Пруцев («Чертаново», 2), Максим Палиенко («Нижний Новгород», 2), Максим Казанков («Томь», 2);

форварды: Герман Онугха («Краснодар-2», 2), Сергей Самодин («Шинник»).

Главный тренер: Игорь Осинькин («Чертаново», 3). Матчи 19-го тура пройдут 23 октября.