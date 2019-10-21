Леонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы Главный тренер «Витесса» раскритиковал руководство «Ротора».

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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о конфликтной ситуации, которая возникла после того, как его академия начала сотрудничать с «Ротором».

Слуцкий рассказал о том, что команды его академии перешли в академию «Ротору», которому это было необходимо для получения лицензии для выступления в ФНЛ. При этом при переходе зарплаты детских тренеров были понижены в два раза.

«Почему у нас всегда такое происходит? Потому что дебилы руководят, к сожалению. И я сейчас говорю именно про «Ротор», – сказал Слуцкий в очередном видео на канале «КраСава» на YouTube. – Слишком много эго, слишком много власти.

Я уже не говорю, что тренировались моими мячами, инвентарем, формой. У них форма появилась только в марте, когда школа открылась в сентябре. Даже спасибо никто ни разу не сказал».

Отметим, что после 18 туров ФНЛ «Ротор» идет на третьем месте в ФНЛ, которое дает право участвовать в стыковых матчах с командами РПЛ.