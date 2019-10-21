Зюле пропустит чемпионат Европы Об этом сообщает Goal.

Защитник «Баварии» Никлас Зюле получил две травмы колена. У футболиста порваны крестообразные связки и обнаружена трещина в кости.

Председатель «Баварии» Ули Хенесс уже сообщил, что немец пропустит остаток сезона и не сыграет на чемпионате Европы-2020.

Также, по словам Хенесса, мюнхенцы не будут искать замену Зюле в ближайшее трансферное окно.