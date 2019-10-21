Зюле пропустит чемпионат Европы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 октября 2019 17:09ФутболКоноплев Александр

Зюле пропустит чемпионат Европы

Об этом сообщает Goal.

Защитник «Баварии» Никлас Зюле получил две травмы колена. У футболиста порваны крестообразные связки и обнаружена трещина в кости.

Председатель «Баварии» Ули Хенесс уже сообщил, что немец пропустит остаток сезона и не сыграет на чемпионате Европы-2020.

Также, по словам Хенесса, мюнхенцы не будут искать замену Зюле в ближайшее трансферное окно.

Видео всех голов 13-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 13-го тура чемпионата России. 20.10.2019 21:00 Футбол
Еще по теме:
Валерий Есипов: В 1996 году был беспредел, и нетрезвые люди нас судили Маурицио Сарри: «Локомотив» сильнее, чем мы думали Андрей Червиченко: «Спартак» решил выпендриться и взять иностранца
Косторная против Туктамышевой: первый раунд – за Аленой В Финляндии стартовал турнир серии «Челленджер». В короткой программе Алена Косторная опередила другую россиянку – Елизавету Туктамышеву. 11.10.2019 23:00 Фигурное катание Тигай Лев
Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай
Аткинсон заVARил кашу. «МЮ» прервал победную серию «Ливерпуля» (видео) «Манчестер Юнайтед» связал «Ливерпуль» по рукам и ногам и довел домашнюю серию без поражений против «красных» до семи матчей. Только вот свой мяч хозяева забили с нарушением правил. 20.10.2019 20:30 Футбол Зибрак Артем
Еще по теме:
Жозе Моуринью: Нечестно сравнивать защитников с ван Дейком, у него невозможно найти слабые стороны «Манчестер Юнайтед» могут продать саудовской королевской семье «Челси» интересуется Малиновским
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Кирилл Панченко: Мы настраивались на быстрый гол После матча «Динамо» – «Краснодар» своими впечатлениями поделились Кирилл Панченко, Владимир Рыков и Тонни Вильена. 20.10.2019 22:30 Футбол Григорьевская Юлия
Кучеров собрался восемь лет на печи лежать? «Тампа» в Бостоне по буллитам одолела финалистов Кубка Стэнли-2019 (4:3). Очередной великолепный матч выдал вратарь Андрей Василевский, а вот самый ценный игрок НХЛ прошлого сезона Никита Кучеров снова сильно расстроил. 18.10.2019 15:00 Хоккей Славин Виталий
Зарипов избил Умарка. Уфа выиграла зеленое дерби Шипачев забил 200-й гол в КХЛ, «Адмирал» одержал волевую победу над «Северсталью», а «Торпедо» – над «Йокеритом», ЦСКА потерял Капризова и отскочил в матче с «Трактором» – самое интересное в обзоре большой хоккейной субботы. 19.10.2019 21:30 Хоккей Домрачев Владислав
Панарин против Овечкина: один забил, другой победил «Советский спорт» рассказывает о матчах дня. 19.10.2019 09:45 Хоккей Костяев Иван
Новости
17:30 Теннис Бетани Маттек-Сэндз: Для меня настоящее удовольствие находиться в России
17:09 Футбол Зюле пропустит чемпионат Европы
16:52 Хоккей «Куньлунь» дома обыграл «Сочи»
16:41 Футбол СМИ: Зидана уволят в случае поражения от «Галатасарая»
16:15 Футбол Валерий Есипов: В 1996 году был беспредел, и нетрезвые люди нас судили
16:10 Хоккей Спунер продолжит карьеру в минском «Динамо»
16:03 Хоккей «Филадельфия» вызвала Воробьева из фарм-клуба
15:58 Футбол Маурицио Сарри: «Локомотив» сильнее, чем мы думали
15:57 Шахматы Сборные России выходят на старт командного чемпионата Европы
15:55 Футбол Андрей Червиченко: «Спартак» решил выпендриться и взять иностранца
15:49 Баскетбол Хряпа номинирован в сборную десятилетия Евролиги
15:45 Футбол Криштиану Роналду: «Ювентус» желает выиграть Лигу чемпионов
15:35 Футбол Леонарду Жардим: «Монако» победил без Головина – это очень хорошая новость
15:32 Пляжный футбол «Крылья Советов» победили иракский клуб в матче Кубка мировых чемпионов
15:28 Хоккей Владимир Крикунов: Все сделали свое дело, зная, что победа выводит нас на второе место в конференции
15:22 Хоккей Александр Гулявцев – об 1:5 с «Динамо»: То, что создавали, было в молоко
15:19 Теннис Бывший мэр Калининграда: С Волковым просто поступали по-скотски
15:14 Хоккей Гулявцев – судье Гашилову: Я тебе в Перми машину сожгу (видео)
15:02 Хоккей Московское «Динамо» добилось крупной победы над «Амуром»
15:00 Футбол Александр Егоров: Меру наказания Федотова и Божовича определит КДК
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика