Легенда «Лудогорца» возглавил сборную Болгарию Официально о назначении будет объявлено позже.

Загрузка... Известный болгарский специалист Георгий Дерменджиев назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной, сообщает bTV. 64-летний Дерменджиев известен по работе с «Лудогорцем», «Ордабасы» и «Левски». Он – трехкратный чемпион Болгарии. Напомним, что ранее сборную покинул Красимир Балаков.