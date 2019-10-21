Юрий Семин: Еще никто не смог остановить Роналду - Советский спорт
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21 октября 2019 19:08ФутболКоноплев Александр

Юрий Семин: Еще никто не смог остановить Роналду

Главный тренер «Локомотив» Юрий Семин считает, что в «Ювентусе» играет несколько претендентов на «Золотой мяч».

Также специалист вспомнил матчи «Локомотива» и «Ювентуса» в 1993 году.

– Лучшая команда это та, которая побеждает в Лиге чемпионов. А лучший игрок? Сложно сказать… В «Ювентусе» много претендентов на «Золотой мяч».

Как мы будет останавливать Роналду? Еще никто не смог остановить Криштиану. Мы должны остановить весь «Ювентус», а не кого-то конкретного. Каждый игрок «Ювентуса» – звезда.

«Ювентус» 1993 года – тоже был полностью из звезд: Раванелли, Каррера, Конте, Баджо. «Ювентус» всегда боролся за трофеи, в его составе всегда были сильные игроки, – приводит слова Семина Tuttomercatoweb.

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