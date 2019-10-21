Первушин – и. о. главного тренера «Тамбова» Помогать ему будут Тимур Шипшев и Сергей Куликов.

Новости СМИ2 «Тамбов» на своем официальном сайте объявил о назначении Сергея Первушина на должность исполняющего обязанности главного тренера клуба. Первушин – воспитанник тамбовского футбола. В местном «Спартаке» он отыграл восемь сезонов. В 2013 году специалист стал первым главным тренером в истории «Тамбова». На данный момент «Тамбов» занимает последнее место в российской премьер-лиге.