Первушин – и. о. главного тренера «Тамбова»

«Тамбов» на своем официальном сайте объявил о назначении Сергея Первушина на должность исполняющего обязанности главного тренера клуба.
Первушин – воспитанник тамбовского футбола. В местном «Спартаке» он отыграл восемь сезонов. В 2013 году специалист стал первым главным тренером в истории «Тамбова».
На данный момент «Тамбов» занимает последнее место в российской премьер-лиге.
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