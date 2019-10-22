Владан Милоевич: Если «Црвена Звезда» играет в свой футбол, никто не может нас остановить Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич – о предстоящем матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

- Мы отдадим игре все силы и постараемся провести хороший матч. Если мы играем в свой футбол, то никто не может нас остановить. Такова моя философия, - приводит слова Милоевича УЕФА.

Напомним, что встреча состоится сегодня в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени.

Добавим, что после двух туров «Црвена Звезда» с тремя очками занимает второе место в группе В. «Тоттенхэм», имея в активе одно очко, расположился на третьей строчке.