Владан Милоевич: Если «Црвена Звезда» играет в свой футбол, никто не может нас остановить

- Мы отдадим игре все силы и постараемся провести хороший матч. Если мы играем в свой футбол, то никто не может нас остановить. Такова моя философия, - приводит слова Милоевича УЕФА.
Напомним, что встреча состоится сегодня в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени.
Добавим, что после двух туров «Црвена Звезда» с тремя очками занимает второе место в группе В. «Тоттенхэм», имея в активе одно очко, расположился на третьей строчке.
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