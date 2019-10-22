Маринато Гилерме – о матче с «Ювентусом»: Особенный вечер Встреча пройдет в Турине.

Загрузка... Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. «Особенный вечер Лиги чемпионов», – написал бразилец в своем Instagram. Напомним, поединок состоится во вторник, 22 октября и стартует в 22.00 мск. Посмотреть эту публикацию в Instagram Особенный вечер 🔥 @championsleague Публикация от Marinato Guilherme (@marinatog1) 22 Окт 2019 в 12:20 PDT