Маринато Гилерме – о матче с «Ювентусом»: Особенный вечер

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Особенный вечер Лиги чемпионов», – написал бразилец в своем Instagram.
Напомним, поединок состоится во вторник, 22 октября и стартует в 22.00 мск.
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