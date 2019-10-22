Рэмзи не сыграет с «Локомотивом» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Загрузка... Тренерский штаб «Ювентуса» огласил заявку команды на матч против «Локомотива» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Отметим, что поединок пропустит валлийский полузащитник Аарон Рэмзи. Он получил травму. Полный список выглядит так: Вратари: Щенсны, Буффон, Пинсольо. Защитники: Бонуччи, Де Лигт, Данило, Ругани, Сандро, Демирал. Полузащитники: Пьянич, Хедира, Рабьо, Бентакур, Матюиди. Нападающие: Роналду, Дибала, Куадрадо, Игуаин, Бернардески. Матч «Ювентус» – «Локомотив» состоится 22 октября и пройдет в Турине. Начало встречи – 22.00 мск.