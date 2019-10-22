Рэмзи не сыграет с «Локомотивом» - Советский спорт
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22 октября 2019 15:53ФутболГичунцев Артур

Рэмзи не сыграет с «Локомотивом»

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Тренерский штаб «Ювентуса» огласил заявку команды на матч против «Локомотива» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что поединок пропустит валлийский полузащитник Аарон Рэмзи. Он получил травму.

Полный список выглядит так:

Вратари: Щенсны, Буффон, Пинсольо.

Защитники: Бонуччи, Де Лигт, Данило, Ругани, Сандро, Демирал.

Полузащитники: Пьянич, Хедира, Рабьо, Бентакур, Матюиди.

Нападающие: Роналду, Дибала, Куадрадо, Игуаин, Бернардески.

Матч «Ювентус» – «Локомотив» состоится 22 октября и пройдет в Турине. Начало встречи – 22.00 мск.

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