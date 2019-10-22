Экс-игрок «Алании»: Газзаев сделал для российского футбола очень-очень много - Советский спорт
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22 октября 2019 16:12ФутболГичунцев Артур

Экс-игрок «Алании»: Газзаев сделал для российского футбола очень-очень много

Известный специалист работал с клубом в период с 2011 по 2014 год.

Бывший полузащитник владикавказской «Алании» Джордже Флореску рассказал о своем отношении к бывшему наставнику московского ЦСКА Валерию Газзаеву.

– Знаете, что в Осетии сейчас не очень любят Валерия Газзаева?
– Почему?

– Там считают, что Валерий Георгиевич привёл клуб к краху, оставив с многомиллионными долгами, лишив «барсов» профессионального статуса.
– Я не знаю всех деталей, к сожалению. Узнал об этой ситуации вообще лишь от вас. Для меня Газзаев – это очень уважаемый человек. Он сделал для российского футбола очень-очень много. Возьмите хотя победу в Кубке УЕФА с ЦСКА. Ничего плохого об этом человеке я сказать точно не могу, – цитирует игрока News.ru.

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