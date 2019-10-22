Экс-игрок «Алании»: Газзаев сделал для российского футбола очень-очень много Известный специалист работал с клубом в период с 2011 по 2014 год.

Бывший полузащитник владикавказской «Алании» Джордже Флореску рассказал о своем отношении к бывшему наставнику московского ЦСКА Валерию Газзаеву.

– Знаете, что в Осетии сейчас не очень любят Валерия Газзаева?

– Почему?

– Там считают, что Валерий Георгиевич привёл клуб к краху, оставив с многомиллионными долгами, лишив «барсов» профессионального статуса.

– Я не знаю всех деталей, к сожалению. Узнал об этой ситуации вообще лишь от вас. Для меня Газзаев – это очень уважаемый человек. Он сделал для российского футбола очень-очень много. Возьмите хотя победу в Кубке УЕФА с ЦСКА. Ничего плохого об этом человеке я сказать точно не могу, – цитирует игрока News.ru.