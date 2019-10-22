Экс-игрок «Алании»: Газзаев сделал для российского футбола очень-очень много

Бывший полузащитник владикавказской «Алании» Джордже Флореску рассказал о своем отношении к бывшему наставнику московского ЦСКА Валерию Газзаеву.
– Знаете, что в Осетии сейчас не очень любят Валерия Газзаева?
– Почему?
– Там считают, что Валерий Георгиевич привёл клуб к краху, оставив с многомиллионными долгами, лишив «барсов» профессионального статуса.
– Я не знаю всех деталей, к сожалению. Узнал об этой ситуации вообще лишь от вас. Для меня Газзаев – это очень уважаемый человек. Он сделал для российского футбола очень-очень много. Возьмите хотя победу в Кубке УЕФА с ЦСКА. Ничего плохого об этом человеке я сказать точно не могу, – цитирует игрока News.ru.
Пошли не с той карты. Неудачный старт Туктамышевой и Щербаковой в Лас-Вегасе В США начался первый этап Гран-при-2019. Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева после короткой программы занимают лишь четвертое и пятое места. 19.10.2019 11:57 Фигурное катание Тигай Лев Забили Гвоздика. Бетербиев деклассировал украинского боксера Россиянин Артур Бетербиев стал обладателем двух поясов чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,3 кг) по версиям WBC и IBF после победы над украинцем Александром Гвоздиком. 19.10.2019 09:42 Бокс Усачев Владислав 1/4 до мирового рекорда. Косторная разгромила Туктамышеву в Финляндии 16-летняя Алена Косторная на первом же своем «взрослом» турнире прыгнула тройной аксель и победила с высоченными оценками. 13.10.2019 19:45 Фигурное катание Тигай Лев «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий По Лас-Вегасу – из всех орудий. Щербакова нокаутировала соперниц в США (видео) На этапе Гран-при Анна Щербакова прыгнула два четверных лутца в произвольной программе и взлетела с четвертого места на первое! У Елизаветы Туктамышевой – бронза. 20.10.2019 11:30 Фигурное катание Тигай Лев Бобровский угодил в запас, Ковальчук ответил на слова тренера голом (видео) День в НХЛ получился жарким. 20.10.2019 10:30 Хоккей Костяев Иван «Пора перенимать технику Нурмагомедова». ЦСКА всухую обыграл «Трактор» Телегин в огне, травма Капризова и три безответных шайбы армейцев. 19.10.2019 20:45 Хоккей Кузютина Елена Юрий Семин: Обсудил «Ювентус» с Хеведесом Главный тренер «Локомотив» рассказал о подготовке к матчу в Турине. 21.10.2019 20:45 Футбол Сергеев Иван Александр Егоров: У судьи Казарцева был неудачный день Глава судейства и инспектирования РФС по традиции прокомментировал самые резонансные эпизоды прошедшего тура премьер-лиги. 21.10.2019 16:30 Футбол Григорьевская Юлия Рамазан Эмеев: В ближайшие годы никто не победит Хабиба Боец UFC полусреднего веса Рамазан Эмеев рассказал о предстоящем поединке на турнире в Москве и объяснил, почему он не выходил в клетку более года. 21.10.2019 09:30 ММА Усачев Владислав