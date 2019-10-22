Равиль Сабитов – о матче с «Ювентусом»: «Локомотив» способен выстоять Встреча пройдет в Турине.

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Бывший защитник московского «Локомотива» Равиль Сабитов в беседе с клубной пресс-службой объяснил, за чет чего российский клуб может добиться положительного результата в матче с «Ювентусом».

«Что можно предложить туринцам? Прежде всего – самоотдачу, неукоснительное выполнение тренерского задания (чем «Локомотив» при Семине вообще-то всегда и славился). Да, звезд в «Юве» не меньше, взять хоть Роналду, но выстоять «Локо» вполне способен», – заявил специалист.

Напомним, матч состоится сегодня, 22 октября и стартует в 22.00 по московскому времени.