Равиль Сабитов – о матче с «Ювентусом»: «Локомотив» способен выстоять - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 октября 2019 18:18ФутболГичунцев Артур

Равиль Сабитов – о матче с «Ювентусом»: «Локомотив» способен выстоять

Встреча пройдет в Турине.

Бывший защитник московского «Локомотива» Равиль Сабитов в беседе с клубной пресс-службой объяснил, за чет чего российский клуб может добиться положительного результата в матче с «Ювентусом».

«Что можно предложить туринцам? Прежде всего – самоотдачу, неукоснительное выполнение тренерского задания (чем «Локомотив» при Семине вообще-то всегда и славился). Да, звезд в «Юве» не меньше, взять хоть Роналду, но выстоять «Локо» вполне способен», – заявил специалист.

Напомним, матч состоится сегодня, 22 октября и стартует в 22.00 по московскому времени.

Туктамышева и Щербакова будут кататься ночью в казино. Анонс турниров уик-энда Сегодня в 11 часов вечера по московскому времени стартует серия Гран-при. Место для первого этапа выбрано оригинальней некуда – это Лас-Вегас! 18.10.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Станислава Константинова: Тарасова советует сменить тренера, но я не вижу причин для этого Артур Дмитриев: Щербакова технически сильнее своих оппонентов, в том числе в прыжковых элементах Алексей Мишин: Туктамышева будет бороться за выход в финал в финал Гран-при
Самсонов чуть не побил рекорд страны на Мемориале Тена. Обзор событий уик-энда На «челленджере» в Эспо кроме дуэли Косторная – Туктамышева хватало разных событий. Но начнем мы не с Финляндии, а с Алма-Аты – и 14-летнего Даниила Самсонова. 14.10.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев
Пелино больше не серый кардинал. Он будет рулить «Локомотивом» Менеджеры ярославцев остановились на очевидной кандидатуре главного тренера. 22.10.2019 15:30 Хоккей Костяев Иван
Дмитрий Сосновский: Со дня на день должны назначить бой Боец UFC Дмитрий Сосновский объяснил, почему не выступит на турнире в Москве, но заявил, что все травмы остались в прошлом. Кроме того, россиянин назвал имя лучшего бойца современности. 16.10.2019 13:00 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
У дос Сантоса обнаружили инфекцию. Он находится в больнице Фергюсон – Джонсу: Твой папа знает, кто настоящий чемпион Соперник Волкова по турниру UFC в Москве снялся с поединка
Кучеров уже в пятом из восьми матчей сезона не набрал ни одного очка Один из главных фаворитов сезона «Тампа» потерпела дома самое крупное поражение в сезоне, уступив «Колорадо» 2:6. 20.10.2019 09:45 Хоккей Славин Виталий
Пошли не с той карты. Неудачный старт Туктамышевой и Щербаковой в Лас-Вегасе В США начался первый этап Гран-при-2019. Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева после короткой программы занимают лишь четвертое и пятое места. 19.10.2019 11:57 Фигурное катание Тигай Лев
«Пора перенимать технику Нурмагомедова». ЦСКА всухую обыграл «Трактор» Телегин в огне, травма Капризова и три безответных шайбы армейцев. 19.10.2019 20:45 Хоккей Кузютина Елена
Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 07:30 Теннис Липкин Антон
Павлюченко и Ходыкин: так их засудили или нет? Обзор событий уик-энда Разбираемся: что было интересного на стартовом этапе Гран-при в Лас-Вегасе кроме блестящей победы Анны Щербаковой. 21.10.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Я не готов играть на 100 процентов». Медведев не выступит на «Кубке Кремля» Четвертая ракетка мира Даниил Медведев отказался от участия в московском турнире. Причина – усталость после победы на «Мастерсе» в Шанхае. 15.10.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Новости
18:35 Олимпиада Юрий Ганус: Новый глава WADA Витольд Банька – человек достаточно самостоятельный
18:18 Футбол Равиль Сабитов – о матче с «Ювентусом»: «Локомотив» способен выстоять
18:14 Футбол Игорь Колыванов: Кого может устраивать нынешнее положение «Динамо»?
18:07 «Сибирь» победила «Витязь». Подольчане впервые в сезоне проиграли в двух матчах кряду
17:58 Футбол Нобель Арустамян: Группа атаки «Ювентуса» – на мой взгляд, сильнейшая в мире
17:56 Футбол Дзюба – об игре с «РБ Лейпциг»: Непростой матч, непростой
17:33 Футбол СМИ: «Милан» по-прежнему претендует на Влашича
17:19 Футбол Максим Калиниченко: «Ювентус» показывает не лучший футбол в обороне
16:58 Футбол «Локомотив» обыграл «Ювентус» в Юношеской лиге УЕФА
16:51 ММА У дос Сантоса обнаружили инфекцию. Он находится в больнице
16:25 Футбол Матчи «Локомотив» – «Спартак» и ЦСКА – «Динамо» пройдут под контролем VAR
16:12 Футбол Экс-игрок «Алании»: Газзаев сделал для российского футбола очень-очень много
15:53 Футбол Рэмзи не сыграет с «Локомотивом»
15:34 ММА Минаков сообщил об отмене боя с Айялой
15:17 Футбол Арсен Венгер: Аршавин – один из немногих, у кого действительно получилось на Западе
14:57 Футбол С 14-го тура РПЛ российские клубы будут играть желтым мячом (фото)
14:43 ММА Фергюсон – Джонсу: Твой папа знает, кто настоящий чемпион
14:19 Футбол Пресс-служба «РБ Лейпциг» – о матче с «Зенитом»: Завтра мы победим
13:55 Футбол «Зенит» вылетел в Германию на матч с «РБ Лейпциг»
13:37 Футбол Микаэль Брага: В Италии «Локомотив» считают самым удобным соперником «Ювентуса» в группе
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика