Сергей Семак: Все, кроме Мамманы и Малкома, здоровы и готовятся к «Лейпцигу» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что клуб не сможет рассчитывать только на двоих футболистов в матче Лиги чемпионов против «Лейпцига».

И защитник Эмануэль Маммана, и хавбек Малком выбыли на долгие сроки.

– Все наши футболисты, кроме Мамманы и Малкома, здоровы и готовятся к матчу.

К каждому матчу в группе мы подходим исходя из состояния наших футболистов, исходя из состояния соперника. Стараемся подбирать подходящую схему. Не думаю, что мы всегда будем играть в три центральных защитника в Лиге чемпионов, – приводит слова Семака «РИА Новости».

«Лейпциг» и «Зенит» сыграют 23 октября. Начало – в 19:55.