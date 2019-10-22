«Байер» потерпел третье поражение в Лиге чемпионов

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Единственный мяч на 78-й минуте забил Альваро Мората.

«Атлетико» с семью очками вышел на первое место в квартете.

У «Ювентуса» четыре очка, у «Локомотива» – три. У «Байера» – три поражения в трех матчах.

В следующем туре «Атлетико» и «Байер» сыграют в Леверкузене.

Лига чемпионов

Групповой этап

Группа D

Третий тур

«Атлетико» (Мадрид) – «Байер» (Леверкузен) – 1:0 (0:0)

Гол: Мората, 78

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Хименес (Эрмосо, 15), Фелипе, Ренан Лоди, Коке (Мората, 70), Эррера, Томас, Сауль, Корреа (Лемар, 62), Диегу Коста.

«Байер»: Градецки, Вайзер, Та, С. Бендер (Драгович, 90+2), Л. Бендер, Бельараби, Баумгартлингер, Демирбей (Аларио, 84), Амири, Фолланд, Хаверц (Паулиньо, 76).

Предупреждения: Коке, 54 – Бельараби, 38.