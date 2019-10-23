«Манчестер Сити» разгромил «Аталанту». Стерлинг оформил хет-трик

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Дубль на счету Серхио Агуэро, хет-трик оформил Рахим Стерлинг.

Единственный мяч в составе проигравших провел Руслан Малиновский.

«Ман Сити» с тремя победами занимает первое место. «Аталанта» с тремя поражениями – последняя.

6 ноября команды сыграют снова, но уже в Италии.

Лига чемпионов

Групповой этап

Группа C

Третий тур

«Манчестер Сити» (Манчестер) – «Аталанта» (Бергамо) – 5:1 (2:1)

Голы: Малиновский, 28 (0:1); Агуэро, 34 (1:1); Агуэро, 38 (пенальти, 2:1); Стерлинг, 58 (3:1); Стерлинг, 64 (4:1); Стерлинг, 69 (5:1).

Удаление: Фоден, 83 (М).