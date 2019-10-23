Бенедикт Хеведес: Надеюсь, в Москве наберем очко или три

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес после поражения от «Ювентуса» (1:2) в матче Лиги чемпионов признался, что ему было приятно сыграть против своего бывшего клуба.
«Не повезло… Но было очень приятно вернуться в Турин. «Ювентус», надеюсь, в Москве мы наберем очко или три», – написал чемпион мира-2014 в своем твиттере.
Ответный матч состоится 6 ноября.
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