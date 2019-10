Бенедикт Хеведес: Надеюсь, в Москве наберем очко или три

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес после поражения от «Ювентуса» (1:2) в матче Лиги чемпионов признался, что ему было приятно сыграть против своего бывшего клуба.

«Не повезло… Но было очень приятно вернуться в Турин. «Ювентус», надеюсь, в Москве мы наберем очко или три», – написал чемпион мира-2014 в своем твиттере.

Ответный матч состоится 6 ноября.

Unfortunately.... but it was really nice to be back in Turin. @juventusfc Hopefully we will get a point or three in Moscow ... https://t.co/n96ERP2nLz