Марсело: На стадионе «Галатасарая» особенно сложно играть, но мы справились - Советский спорт
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23 октября 2019 12:08ФутболЛипкин Антон

Марсело: На стадионе «Галатасарая» особенно сложно играть, но мы справились

«Реал» победил в гостях у «Галатасарая».

Защитник «Реала» Марсело прокомментировал победу над «Галатасараем» (1:0) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Али Сами Йен» в Стамбуле.

«Мы были просто обязаны побеждать, других вариантов у нас не было, – приводит слова 31-летнего бразильца официальный сайт УЕФА. – Это трудный соперник, на этом стадионе особенно сложно играть, но мы справились! Мы очень старались, создавали моменты. Залетел только один мяч, но этого было достаточно для победы.

Думаю, нам не хватило лишь немного удачи, чтобы забить еще парочку голов. Много старания, отдача небольшая, но достаточная».

Напомним, единственный гол на 18-й минуте забил немец Тони Кроос. «Реал» одержал свою первую в турнире победу и поднялся на второе место в группе A.

В четвертом туре 6 ноября «Реал» и «Галатасарай» сыграют в Мадриде.

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