Зинедин Зидан: Нам требовалось провести очень хороший матч, и мы это сделали «Реал» одержал первую победу в Лиге чемпионов, обыграв «Галатасарай».

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча с «Галатасараем» (1:0) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Али Сами Йен» в Стамбуле.

«Мы очень хорошо оборонялись и атаковали, – приводит слова француза официальный сайт УЕФА. – Нам требовалось провести очень хороший матч, и мы это сделали».

Напомним, единственный гол на 18-й минуте забил немец Тони Кроос. «Реал» одержал свою первую в турнире победу и поднялся на второе место в группе A, отставая от лидирующего «Пари Сен-Жермен» на пять очков.

В четвертом туре 6 ноября «Реал» и «Галатасарай» сыграют в Мадриде.