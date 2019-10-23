Федерация футбола Испании сообщила, что «Барселона» и «Реал» сыграют 18 декабря Согласно официальном графику, команды должны были встретиться 26 октября. Поединок перенесли из-за беспорядков в Каталонии.

Пресс-служба Королевской футбольной федерации Испании сообщила, что матч 10-го тура примеры «Барселона» – «Реал» состоится 18 декабря. Такое решение приняли в Комитете по проведению соревнований.

Ранее сообщалось, что оба клуба поддерживают идею с организацией матча в этот день.

На данный момент сине-гранатовые занимают 1-е место в таблице, набрав 19 очков. У «Реала – 18 баллов и 2-я позиция.