Гарри Кейн: Мы подготовили идеальный ответ былым невзгодам «Тоттенхэм» крупно победил «Црвену Звезду», выиграв свой первый матч в Лиге чемпионов.

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (5:0) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов на «Тоттенхэм Стэдиум» в Лондоне.

«Мы сделали ровно то, что от нас и требовалось, – приводит слова 26-летнего капитана «шпор» официальный сайт УЕФА. – Понимаем, что у нас позади была серия неважных результатов, но я мы подготовили идеальный ответ своим былым невзгодам.

Мы хотели отодвинуть игру как можно дальше, высоко прессинговать соперника. Конечно, нужно было также забить быстрый гол».

Напомним, Кейн оформил дубль в ворота сербов. Также два мяча на счету корейца Сон Хын Мина, а еще один гол забил аргентинец Эрик Ламела.

«Тоттенхэм» набрал четыре очка и поднялся на второе место в группе B. У «Црвены Звезды» осталось три очка.

В четвертом туре 6 ноября «Тоттенхэм» и «Црвена Звезда» сыграют в Белграде.