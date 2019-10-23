Отец Оздоева: Мага напоминает мне Каземиро из «Реала»

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Мустафа Оздоев, отец полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, высказался об игре футболиста в текущем сезоне.

«Мага напоминает мне Каземиро из «Реала». У того нет скорости, но он всегда оказывается там, где мяч. Семьдесят процентов эпизодов Мага прочитывает заранее. Не зря стал первым ингушом в сборной России», – цитирует Оздоева-старшего телеканал «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, 26-летний Оздоев отказался от перехода в бременский «Вердер».