Отец Оздоева: Мага напоминает мне Каземиро из «Реала»

Мустафа Оздоев, отец полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, высказался об игре футболиста в текущем сезоне.
«Мага напоминает мне Каземиро из «Реала». У того нет скорости, но он всегда оказывается там, где мяч. Семьдесят процентов эпизодов Мага прочитывает заранее. Не зря стал первым ингушом в сборной России», – цитирует Оздоева-старшего телеканал «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, 26-летний Оздоев отказался от перехода в бременский «Вердер».
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