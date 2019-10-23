Караваев отметил сильные стороны «Лейпцига» Встреча пройдет в Германии.

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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался перед игрой с «РБ Лейпциг» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Соперник силен командной игрой. У них есть быстрые и техничные футболисты. Кого я могу выделить? Тимо Вернер. Основной форвард в сборной Германии, лучший футболист «Лейпцига». Думаю, он самый опасный игрок в этой команде», – цитирует Караваев Bild.

Напомним, матч состоится сегодня, 23 октября и стартует в 19.55 мск.