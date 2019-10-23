«Томь» победила «Мордовию» в 19-м туре ФНЛ «Мордовия» потерпела пятое поражение подряд.

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«Томь» нанесла поражение «Мордовии» (2:0) в матче 19-го тура ФНЛ на стадионе «Труд» в Томске.

На 74-й минуте счет в матче с пенальти открыл полузащитник «Томи» Максим Казанков, а в компенсированное время защитник Роман Мануйлов забил второй гол.

«Томь» набрала 29 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице первенства. У «Мордовии», потерпевшей пятое поражение подряд, осталось 13 очков и 19-е место. При этом команда не забивает уже четыре игры.

В 20-м туре 27 октября «Томь» сыграет в гостях с «Армавиром», а «Мордовия» примет «Шинник».

ФНЛ

19-й тур

«Томь» (Томск) – «Мордовия» (Саранск) – 2:0 (1:0)

Голы: Казанков, 74, с пенальти. Мануйлов, 90+.