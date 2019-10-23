Футболист «Витесса» поссорился со Слуцким на тренировке - Советский спорт
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23 октября 2019 18:35ФутболКоноплев Александр

Футболист «Витесса» поссорился со Слуцким на тренировке

Полузащитник «Витесса» Ришедли Базур ввязался в два конфликта на тренировке команды.

Сначала он повздорил со своим одноклубником Джей-Роем Гротом из-за грубого стыка, а потом поссорился с главным тренером Леонидом Слуцким.

По словам очевидцев, футболист сказал российскому специалисту: «Я больше не хочу играть за твою команду».

Базур конфликтовал со Слуцким в конце августа 2019 года. Следующий матч футболист провел в запасе, после чего принес извинения наставнику арнемцев.

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего опорника два мяча в девяти играх чемпионата Голландии.

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