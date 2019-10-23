«Шахтер» может подписать победителя Лиги чемпионов Об этом сообщает A Bola.

Новости СМИ2 Экс-защитник «Бенфики», «Реала» и «Монако» Фабио Коэнтрау попал в сферу интересов «Шахтера». 31-летний португалец находится в статусе свободного агента и может быть заявлен за клуб в любой момент. На данный момент дончан тренирует Луиш Каштру. Коэнтрау – чемпион Португалии и Испании, победитель Лиги чемпионов и обладатель бронзовой медали Евро-2012.