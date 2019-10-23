«Шахтер» может подписать победителя Лиги чемпионов - Советский спорт
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23 октября 2019 20:14ФутболКоноплев Александр

«Шахтер» может подписать победителя Лиги чемпионов

Об этом сообщает A Bola.

Экс-защитник «Бенфики», «Реала» и «Монако» Фабио Коэнтрау попал в сферу интересов «Шахтера».

31-летний португалец находится в статусе свободного агента и может быть заявлен за клуб в любой момент.

На данный момент дончан тренирует Луиш Каштру.

Коэнтрау – чемпион Португалии и Испании, победитель Лиги чемпионов и обладатель бронзовой медали Евро-2012.

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