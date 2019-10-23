«Шинник» в Ярославле проиграл «Балтике»

В матче 19-го тура ФНЛ «Шинник» на своем поле проиграл «Балтике» – 0:2.
В составе победителей отличились Ильнур Альшин (28-я минута) и Ян Казаев (50).
«Шинник» завершает первый круг на седьмом месте, «Балтика» – на пятом.
Антон Зиньковский: Играть без Божовича будет непривычно 23-летний полузащитник «Крыльев Советов» рассказал, как самарцам удалось за полтора месяца подняться из зоны вылета РПЛ на шестое, потенциально еврокубковое место. 23.10.2019 09:00 Футбол Григорьевская Юлия Абдулманап Нурмагомедов: Соперник Хабиба? Если Нью-Йорк – Фергюсон, если Москва – Конор Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал про победу своего сына над Дастином Порье и назвал кандидатов на следующий бой. 17.10.2019 21:30 ММА Ключникова Анастасия, Ващенко Сергей «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Пелино больше не серый кардинал. Он будет рулить «Локомотивом» Менеджеры ярославцев остановились на очевидной кандидатуре главного тренера. 22.10.2019 15:30 Хоккей Костяев Иван Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий СКА потерпел четвертое поражение подряд. Когда такое было? Лига выписала главному тренеру «Амура» штраф, СКА проиграл в четвертый раз подряд, «Нефтехимик» довел серию побед до четырех, с поражений дебютировали в новых командах вратари Кочетков и Самонов. 22.10.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав Сергей Шахрай: Блестящее выступление Щербаковой позволило ей сорвать джекпот в Лас-Вегасе Россиянка Анна Щербакова блестяще дебютировала во взрослом фигурном катании, победив на этапе Гран-при в Лас-Вегасе. 20.10.2019 12:00 Фигурное катание Волохов Юрий Орзубек Назаров: Бетербиев «сломал» Гвоздика, Александр сдался Бывший чемпион мира по версии WBA в легком весе Орзубек Назаров подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика. 19.10.2019 16:35 Бокс Усачев Владислав Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев