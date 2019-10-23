«Шинник» в Ярославле проиграл «Балтике» Четвертое домашнее поражение ярославцев.

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В матче 19-го тура ФНЛ «Шинник» на своем поле проиграл «Балтике» – 0:2.

В составе победителей отличились Ильнур Альшин (28-я минута) и Ян Казаев (50).

«Шинник» завершает первый круг на седьмом месте, «Балтика» – на пятом.