«Лейпциг» – «Зенит». Ракицкий открыл счет «Лейпциг» – «Зенит» – 0:1.

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Лейпциг» – «Зенит» забит первый мяч.

Его автором на 25-й минуте стал украинский защитник петербуржцев Ярослав Ракицкий. Ему удался точный дальний удар.

Ракицкий забил свой четвертый мяч за «Зенит» в 32-м матче во всех турнирах.

Текстовая трансляция матча.