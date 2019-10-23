«Зенит» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов

В матче третьего тура группы G Лиги чемпионов «Лейпциг» дома обыграл «Зенит» – 2:1.

Единственный мяч в составе петербуржцев на 25-й минуте забил Ярослав Ракицкий.

У «Лейпцига» отличились Конрад Лаймер (49) и Марсель Забитцер (59).

«Зенит» набрал четыре очка и опустился на третье место. «Лейпциг» с шестью очками вышел на первое место.

Эти же команды сыграют 5 ноября в Санкт-Петербурге.

Лига чемпионов

Групповой этап

Группа G

Третий тур

«Лейпциг» – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 2:1 (0:1)

Голы: Ракицкий, 25 (0:1); Лаймер, 49 (1:1); Забитцер, 59 (2:1).

«Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамекано, Забитцер, Форсберг, Вернер (Кунья, 46), Клостерманн, Лукмен (Поульсен, 69), Мюкиле, Лаймер (Демме, 86), Кампль.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Оздоев, Шатов (Осорио, 65), Дриусси (Мак, 82), Азмун (Кузяев, 75), Дзюба.

Предупреждения: нет – Барриос, 8.