Месси – первый, кто забил в 15 розыгрышах Лиги чемпионов подряд

Гол нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в ворота «Славии» стал для него первым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

При этом аргентинец стал первым футболистом в истории турнира, кто забивал в 15 сезонах подряд. Валлиец Райан Гиггз забивал в 16 розыгрышах, но он не поражал ворота соперников в сезоне-2007/08.

Наиболее успешным для Месси стал сезон-2011/12, в котором он забил 14 мячей в 11 играх.

Всего на счету форварда 112 мячей в 138 играх в Лиге чемпионов.